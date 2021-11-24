Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
Москва, 24 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Специалисты компании Promobot при помощи нейросети спрогнозировали, что пик четвертой волны COVID-19 в России с вероятностью 93% придется на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что для получения соответствующих данных разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы», основанных на сочетании разных нейронных сетей. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и весь мир впереди ожидают новые волны коронавируса.
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По его словам, такие волны коронавируса «идут одна за другой», и все мировые государства сталкиваются с одной и той же проблемой — это «недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации».