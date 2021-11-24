Москва, 24 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Специалисты компании Promobot при помощи нейросети спрогнозировали, что пик четвертой волны COVID-19 в России с вероятностью 93% придется на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для получения соответствующих данных разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы», основанных на сочетании разных нейронных сетей. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

«Предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и весь мир впереди ожидают новые волны коронавируса.

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По его словам, такие волны коронавируса «идут одна за другой», и все мировые государства сталкиваются с одной и той же проблемой — это «недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации».