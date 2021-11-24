Москва, 24 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Вакцина от коронвирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила во все российские регионы РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 23 ноября в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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«Хочу отметить, что по решению Правительства РФ выделенные средства для обеспечения вакцинами «Спутник Лайт» законтрактованы. Вакцина поступила во все регионы Российской Федерации», — сказал глава ведомства.

Кроме того, он сообщил, что для помощи российским субъектам в борьбе с коронавирусной инфекцией активно ведется выездная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на областной аптечный склад Оренбургской области доставили 84,6 тыс. доз «Спутника Лайт».