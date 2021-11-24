Таллин, 24 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Национальный парламент Эстонии Рийгикогу не поддержал законопроект, в соответствии с которым на юго-востоке страны предлагалось построить постоянное физическое заграждение против незаконной миграции, сообщил 23 ноября эстонский портал ERR.

Adamantine pictures За проволокой

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За законопроект в первом чтении проголосовали 27 депутатов, а против 26. Для принятия в первом чтении требуется не менее 51 голоса «за».

По словам председателя партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, который внёс законопроект в парламент, ситуация требует немедленного пересмотра, поскольку по соседству находится «агрессивная Россия».

«Атаки против Латвии, Литвы и Польши, организованные Беларусью и с одобрения России, указывают на то, что Эстонии нужно срочно действовать», — сказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности военных обнести южную границу колючей проволокой, чтобы избежать проникновения в страну мигрантов, которые якобы пойдут в Евросоюз через территорию России.