Новосибирск, 24 ноября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Новосибирский государственный университет сообщил о розыгрыше призов для вакцинировавшихся от коронавируса. Соответствующее объявление опубликовано на странице Центра по внеучебной и воспитательной работе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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«Инстаграм-розыгрыш призов в поддержку вакцинации. Условия акции: ты студент НГУ; ты прошёл полный курс вакцинации против COVID-19 до 21 ноября включительно; у тебя есть документ, подтверждающий вакцинацию (QR-код или бумажный сертификат с печатью); иностранные студенты, прошедшие полную вакцинацию в своих странах, также могут участвовать», — уточняется в сообщении.

Итоги первого этапа будут подведены 2 декабря.

А тем, кто пока не вакцинировался, предлагают участвовать во втором этапе акции, которая продлится до 22 декабря. Для этого нужно в указанный период сделать первый и/или второй компонент либо же пройти плановую ревакцинацию. Результаты второго этапа станут известны 23 декабря.

В числе призов — трёхдневная путёвка в Шерегеш, ночь в гостинице НГУ, билеты в музеи, спортивные абонементы и даже карты-талоны на питание в столовой НГУ.