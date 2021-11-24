Женева, Швейцария, 24 ноября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире составил 6% за прошедшую неделю. Об этом 23 ноября сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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По данным организации, за прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 продолжал сохраняться. За период с 15 по 21 ноября было подтверждено 3,6 млн новых случаев инфицирования коронавирусом в мире, что составляет рост 6% в сравнении с предыдущей неделей.

Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 за неделю составило более 51 тыс. случаев. Всего с начала пандемии по данным ВОЗ было диагностировано 258 978 844 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 234 283 444, случаев летального исхода — 5 182 107.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, «неравный доступ» в глобальном распределении вакцин от COVID-19 может продлить пандемию коронавирусной инфекции.