Варшава, 24 ноября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Поток мигрантов, прибывающих в Белоруссию, уменьшился. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 23 ноября по итогам встречи глав стран Вышеградской четверки (V4).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В указанную организацию входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. По словам Моравецкого, число прибывающих мигрантов «стало намного меньше, чем было на пике, около месяца назад».

Он считает, что такой результат был достигнут благодаря «скоординированной дипломатической атаке» стран Вышеградской четверки. Премьер-министр сообщил, что правительства государств V4 проводили переговоры с властями Ирака, Турции, Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Матеуш Моравецкий заявил, что «в настоящее время Польша справляется с миграционным кризисом на польско-белорусской границе». Кроме того, глава правительства обвинил в «государственном терроризме» президента Белоруссии Александра Лукашенко.