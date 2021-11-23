Донецк, 24 ноября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Действия Киева в Донбассе фактически подтверждают его отказ от выполнения принятых на себя обязательств по Минским соглашениям, заявил 23 ноября представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

Война в Донбассе. 2015

«Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан», — цитирует Никонорова пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спикер отметил, что получение Украиной вооружений и боеприпасов из-за рубежа воспринимается киевскими боевиками как индульгенция в случаях нарушения Минских соглашений.

«Вместо того чтобы их выполнять, Украина публично бравирует применением ударного БПЛА «Байрактар» и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании, делая публичные заявления, которые фактически подтверждают нарушение Украиной Минских соглашений и ее выход из подписанных договоренностей о перемирии», — подчеркнул он.

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Ранее источники в США сообщили, что в Белом доме рассматривают возможность отправки на Украину нового вооружения, в том числе миномётов и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, на фоне мнимой угрозы со стороны «российских войск на границе» в Вашингтоне предложили направить в Донбасс американских военных советников.