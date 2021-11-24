Москва, , 00:36 — REGNUM Ускорить в 4−5 раз темпы вакцинации для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России призвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 23 ноября в беседе с ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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По мнению специалиста, увеличение темпов вакцинации в 4−5 раз позволит уже через три месяца достичь нужного уровня коллективного иммунитета и тогда уже не страшна будет очередная волна коронавируса.

Также Гинцбург отметил, что ввод системы QR-кодов прямо сейчас на федеральном уровне поможет существенно снизить заболеваемость уже к наступлению Нового года. Если это будет сделано позднее, то, само собой, к Новому году добиться существенного понижения заболеваемости не получится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Гинцбурга, особых прорывов в исследовании коронавируса на настоящее время не наблюдается. Всё сводится к возможности лечения, так как вакцины от COVID-19 уже существуют.

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