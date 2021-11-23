Москва, 23 ноября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Цели США весьма далеки от установления мира на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Им не нужно никакое урегулирование в ЛНР и ДНР, им важно поддерживать в активной стадии конфликт вблизи российских границ, чтобы оправдывать расширение НАТО на восток и чрезмерную активность альянса в Черном море. Все во имя продвижения проекта «анти-Россия» и установления собственной гегемонии», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Однако это очень опасная ситуация, опасна она и для американских союзников в Европе, указал парламентарий.

«Уверен, что и там есть осознание реальности, далеко не все являются поклонниками антироссийской мифологии и слепо следуют в фарватере Вашингтона. И поэтому все более актуальной становится инициатива президента России о гарантиях безопасности. Причем, как показывает действительность, речь идет о безопасности нашего общего Европейского континента», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Wall Street Journal пишет о том, что представители администрации США так и не смогли убедить некоторые страны в том, что Россия якобы планирует нападение на Украину.