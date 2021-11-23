Страсбург, Франция, 23 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Три с половиной миллиона евро будет выделено Брюсселем на высылку из Белоруссии в свои страны нелегальных мигрантов, заявила 23 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

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Отмечая, что кризис с мигрантами нарастает и что люди, оказавшиеся на белорусской границе, попали в ловушку, фон дер Ляйен сказала, что им нужно помочь вернуться к себе домой, а затем добавила:

«Мы мобилизуем до трёх с половиной миллионов евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии».