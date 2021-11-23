Архангельск, , 17:43 — REGNUM В правительстве Архангельской области разработали прогноз социально-экономического развития региона на трехлетний период. Проект документа рассмотрели сегодня, 23 ноября, депутаты областного собрания.

Инвестиции Анна Красноперова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, согласно прогнозу, основным фактором экономического роста станет расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

«В среднесрочной перспективе это будет обусловлено улучшением динамики реальных располагаемых доходов населения — от 1,7 процента в 2022 году до 2 процентов к 2024 году. Еще одним фактором роста станет увеличение объемов инвестиций с 8 процентов в текущем году до 8,7 процента в 2022 году. К 2024 году прогнозируемый рост инвестиций должен составить 10,4 процента», — сообщили в пресс-службе.

Базовый вариант прогноза СЭР предполагает, что инфляция в 2022 — 2024 годах вернется к целевому уровню в четыре процента. Однако, по мнению членов парламентского комитета по экономике, риски превышения уровня инфляции в следующем году сохранятся.

«Мы обратили внимание правительства Архангельской области на необходимость подробнее анализировать структурные изменения экономики, происходящие под влиянием внешних факторов, и поддерживать инвестиционную активность в регионе», — отметил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов.

Прогноз будет рассмотрен на ближайшей сессии областного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем доходов областного бюджета на 2022 года запланирован в сумме 112,8 млрд рублей. Это на 15,6 млрд больше показателя 2021 года.