Москва, 23 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. На закупку лекарств от коронавирусной инфекции правительство России направит дополнительно 5 млрд рублей, сообщил 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией Мишустин отметил, что правительство помогает регионам с закупкой лекарств.

«Дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах», — сказал он.

В пресс-службе правительства уточнили наименования лекарственных препаратов, которые планируется закупить. Это регданвимаб, бамланивимаб и этесевимаб, касиривимаб и имдевимаб, сотровимаб, ремдесивир.