Москва, 23 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. C задачей по увеличению охвата населения тестированием на коронавирус не справились 28 российских регионов. Об этом сообщила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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Она напомнила, что уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 было решено довести до 300 исследований на 100 тысяч населения.

«За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов Федерации справилось с этой задачей, за исключением 28 субъектов», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 субъектах Федерации, однако в 18 регионах всё ещё продолжается рост заболеваемости.