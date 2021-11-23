Москва, 23 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Проведение ПЦР-тестов останется бесплатным по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Он заявил, что тестирование на выявление SARS-CoV-2 должно остаться для людей.

«Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года, чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС», — рассказал Мишустин.

По словам главы правительства, важно, чтобы тестирование проходило как можно больше граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту «Пулково» в Петербурге открылся пункт вакцинации от COVID-19.