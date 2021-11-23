Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге собирают подписи против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции среди сотрудников, которую необходимо пройти до 16 января, после чего на территорию завода смогут попасть только обладатели QR-кода или медицинского отвода. Об этом 23 ноября сообщается в неофициальной группе «балтийцев» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/balt_zavod Петиция против обязательной вакцинации

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Приказ об обязательной вакцинации был подписан генеральным директора завода Алексеем Кадиловым 19 ноября на основании выпущенного 12 октября постановления главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой. Согласно документу, до 26 ноября необходимо сформировать списки работников сторонних организаций, имеющих временные электронные пропуска для прохода на территории завода.

После чего с 16 января пропуск на территорию АО работников завода, сторонних организаций и владельцев одноразовых пропусков будет осуществляться строго по предъявлению QR-кода или сертификатов о вакцинации, перенесенном COVID-19 в течение последних шесть месяцев, либо медотвода.

Кроме того, главному строителю кораблей Балтзавода поручено с 16 декабря при подготовке к проведению ходовых испытаний судов формировать списки сдаточной команды с учетом наличия у лиц действующих на период проведения ходовых испытаний QR-кода или сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе.

«Не допускать к выводу на ходовые испытания работников завода без наличия вышеуказанных документов», — приказал гендиректор АО и добавил, что срок исполнения приказа «постоянный, до особого распоряжения».

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Распоряжение начальства разделило сотрудников Балтийского завода. Часть несогласных с приказом сотрудников решила собрать подписи под обращением в прокуратуру, чтобы это ведомство проверило законность данного распоряжения работодателя.

«Я сама решу от чего мне умереть. А лишать работы меня не имеют права из-за отказа делать прививку. Нас всю пандемию под страхом увольнения по приказу заставляли работать. Теперь новое мракобесие, — высказалась одна из сотрудниц Лара К. — Сделав прививку, имея кучу хронических заболеваний, у меня есть опасение, что именно в этом случае мои дети останутся без куска хлеба, так как кроме меня у них никого нет».

«Я не за и не против, я не хочу участвовать в эксперименте насильно. Вы вообще читали, какие бумаги нужно подписать перед прививкой? Там ни один пункт не соблюдается ни со стороны подопытного, ни со стороны испытателя», — прокомментировал другой участник группы Николай Н.

«Люди забыли, как раньше дети задыхались от дифтерии и умирали от кори, как становились бесплодными от свинки», — напомнил другой пользователь Ким С., имея в виду необходимость прививки.

«Государство, состоящее сплошь из послушных овец, гораздо страшнее любой пандемии, лучше сдохнуть от ковида или от голода, чем жить в отаре», — ответил пользователь с ником «Не Брэд-Питт».

«Самое главное, объединяться. Отстаивать свои права. Вакцина экспериментальная, нечего на нас испытывать», — высказалась Людмила Т.

Оставить свою подпись под петицией против «незаконного приказа» решилось около 155 человек.