Рига, , 15:04 — REGNUM Если миграционный кризис на белорусско-польской границе обострится, это может привести к вмешательству Североатлантического альянса. Такой сценарий не исключил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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В эфире Латвийского радио он подчеркнул, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдёт на обострение ситуации, то Европейский союз, по его мнению, не исключено, что «даже НАТО будут вовлечены».

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«Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — цитирует ТАСС Пабрикса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил вину за происходящее на границе Польши и Белоруссии на белорусского лидера Александра Лукашенко. Он уверен, что проблема не в Польше, а проблема в Лукашенко и Белоруссии. По его Мааса, белорусские власти якобы «доставляют мигрантов в Белоруссию, чтобы направить их к границам с ЕС».