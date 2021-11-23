Варшава, 23 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС») Радослав Фогель в интервью Polskie Radio заявил, что встречи премьер-министра страны Матеуша Моравецкого с лидерами европейских государств направлены на то, чтобы «убедить их в правильности польской стратегии по ситуации на границе».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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»Матеуш Моравецкий тратит много сил на построение или укрепление коалиции государств касательно границы. Издалека может показаться, что это миграционный кризис, а не то, чем это является в действительности. На самом деле наша партия убеждена, что это в первую очередь враждебный акт со стороны Белоруссии, которую поддерживает Россия. Это важный вопрос, который необходимо объяснять и осознавать», — указал Фогель.

Представитель партии добавил, что в ближайшие дни премьер-министр Польши Моравецкий должен посетить десять европейских стран, чтобы поговорить с лидерами о кризисе на восточной границе Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.