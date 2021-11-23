Вильнюс, 23 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Установку заграждения из колючей проволоки на около 100 км своей границы с Белоруссией закончила Литва. Об этом 23 ноября сообщает государственная компания Epso-G, являющаяся подрядчиком по этому проекту.

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«На наиболее проблемных участках границы, которые необходимо закрыть в первую очередь, установлено 96 км заграждения из колючей проволоки», — заявил представитель компании Антанас Бубнялис.

Помимо того, уточняется, что для строительства заграждения компанией применялась специфическая проволока с острыми лезвиями (концертина), которую использует армия и добавляется, что в работах по сооружению заграждения принимало участие 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел телефонный разговор с главой дипломатии Германии Хайко Маасом. Темой разговора стал нынешний кризис на восточной границе Евросоюза.