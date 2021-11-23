Минск, 23 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. «Самое главное — сохранность скота. О чем мы часто говорили — падеж скота. На каком уровне находимся, к соответствующему периоду прошлого года как мы выглядим?» — поинтересовался 23 ноября Александр Лукашенко у прибывших в президентский дворец с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и зампреда правительства Белоруссии Александра Субботина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко — бывший председатель совхоза в прошлом, традиционно уделяет большое внимание содержанию скота в сельскохозяйственных предприятиях. В 2019 году он посетил ферму в Могилёвской области, сравнив её с концлагерем Освенцим. Он поинтересовался у чиновников, не больны ли они, указал на корову («Она же вся обосранная, на шерсти закорело всё») и заявил о кадровых решениях.

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