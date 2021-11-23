Воронеж, 23 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Жительницу Воронежской области суд оштрафовал за то, что она, заразившись коронавирусом во время путешествия, сбежала из больницы и отправилась домой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Семилукского районного суда Воронежской области.

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В конце июле 2021 года 60-летняя жительница Семилукского района путешествовала на корабле с дочерью по Волге. В Астрахани она заболела, у неё поднялась температура. Женщину госпитализировали в Астраханскую инфекционную больницу, где у неё подтвердилось заражение новой короновирусной инфекцией. Той же ночью женщина самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой. Из Астрахани до Москвы она летела на самолёте, а из Москвы в Воронежскую область добралась на такси. Когда женщина вернулась домой, её состояние резко ухудшилось, и она снова была госпитализирована.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении по статье «Несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания новой короновирусной инфекции, предоставляющие опасность для окружающих». Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.