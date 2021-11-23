Вильнюс, 23 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Возможность закрыть сообщение с Белоруссией на фоне миграционного кризиса литовской стороной пока не рассматривается. Об этом 23 ноября заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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»Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями обо всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет», — цитирует «Интерфакс» главу литовского правительства.

Что касается согласованности с Литвой намерений Польши закрыть сообщение с Минском, то премьер-министр указала, что «Польша — вполне суверенное государство, чтобы принимать эти решения самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе белорусский Госпогранкомитет получил официальное уведомление от Польши о приостановке с 21 ноября польскими властями грузового сообщения с Белоруссией в железнодорожном пропускном пункте «Кузница» на фоне миграционного кризиса.