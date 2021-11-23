Москва, 23 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии в результате аварии туристического автобуса в Болгарии выразил президенту этой страны Стево Пендаровскому президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 23 ноября обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — говорится в телеграмме российского лидера.

Кроме того, Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее смертельное ДТП в Болгарии прокомментировал премьер-министр ГрецииКирьякос Мицотакис.