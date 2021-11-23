Москва, 23 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Особые союзнические отношения связывают Россию и Белоруссию, попытки вбить клин между ними неизбежно провалятся. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 23 ноября интервью «Аргументам и фактам».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукошенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии

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Он отметил, что особые союзнические отношения между Москвой и Минском в очередной раз демонстрирует пакет новых интеграционных документов, который подписали 4 ноября президенты России и Белоруссии.

«Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал», — подчеркнул Патрушев.

Он заверил, что Москва и Минск продолжат адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства. Так секретарь Совбеза ответил на вопрос о поддержке Россией Белоруссии в условиях миграционного кризиса.