Москва, 23 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Нововведения при допуске в органы госвласти по QR-кодам отвечают мечтам бюрократов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

"Сбылась заветная мечта российской бюрократии — наконец-то отгородиться от населения! У них ведь все хорошо, и только люди мешают: лезут со своими проблемами — то им жилья не хватает, то пенсии маленькие. Теперь QR-коды помогут чиновникам на «законных основаниях» избавиться от этих досадных помех», — отметил Миронов.

Решение о допуске в органы власти по QR-кодам с декабря приняли на Кубани.

При этом о допуске в Госдуму по QR-кодам с 6 декабря 2021 года сообщили и в нижней палате парламента.

Читайте также:В Госдуму с 6 декабря будут пускать по QR-коду