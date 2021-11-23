Москва, 23 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Расширенное заседание профильных комитетов Госдумы по безопасности, по транспорту и по охране здоровья по законопроекту о введении QR-кодов в России перенесли на более поздний срок, предварительно на декабрь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил источник в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

"Решили перенести на более поздний срок, возможно, на декабрь», — сообщил собеседник агентства.

Планировалось, что расширенное заседание пройдет в Госдуме 24 ноября с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.