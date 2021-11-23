Москва, 23 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1243 человека, сообщает 23 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность среди заболевших остаётся в России на высоком уровне. Накануне умер 1241 пациент. Уже 15 дней ежедневно от ковида умирают более 1,2 тыс. человек. Суммарная смертность среди заболевших новой инфекцией, по официальным данным, составляет 266 579 летальных исходов.

За сутки в Москве от ковида умерли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 76, в Краснодарском крае — 70, в Подмосковье — 59.

За сутки более 36 тыс. заболевших были выписаны по выздоровлению.