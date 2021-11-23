Белград, 23 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич направил соболезнования руководству Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Нет слов, чтобы описать боль, которую разделяем с гражданами вашей страны. Немые перед трагедией шлем молитвы утешения семьям погибших и всему вашему братскому народу», — цитирует Фучика его пресс-служба.

От своего имени и от имени граждан Сербии Вулич выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и народу Северной Македонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (Юго-запад Болгарии). В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.