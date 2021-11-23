Новосибирск, 23 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 ноября, за прошедшие сутки выявлено 400 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 391 случай.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«Скончались ещё пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 40, 53, 61, 62, 67, 68 лет и 71 года и женщины в возрасте 64, 64, 73, 76, 79, 80, 83 и 85 лет. Всего в регионе умерли 3694 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 79 958 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8254 детей; 56 718 пациентов выздоровели (+111 за сутки).