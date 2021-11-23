Новая Ладога, Ленинградская область, 23 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В историческом центре города Новая Ладога в Ленинградской области, в здании, в котором в годы Великой Отечественной войны размешался Штаб ладожской флотилии, появится музей. Об этом 24 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области ─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Lenobl.ru Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге готовится стать региональным музеем

Речь идет о федеральном объекте культурного наследия — здании XVIII века купца Луковицкого на улице Карла Маркса, 30. В 1941—1944 годах в нем располагался штаб Краснознаменной Ладожской военной флотилии, корабли которой обеспечивали перевозку продовольствия, оружия и боевой техники для осажденного Ленинграда, а также эвакуацию его жителей.

Сегодня памятник архитектуры находится в неудовлетворительном состоянии. Но в планах у региональных властей отреставрировать его и создать тематическую экспозицию. Для этого между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом заключён договор пользования историческим зданием.

Как только договор пользования будет зарегистрирован, начнётся процедура оформления здания в собственность Ленинградской области. После чего будет запущен процесс проектирования реставрации исторического объекта и прилегающей к ней территории.

«Я думаю, это займёт у нас приблизительно год и уже в 2023—2024 году мы приступим непосредственно к работам», — пояснил Цой.

Кроме сохранения архитектурного памятника, в нем будет размещена тематическая экспозиция, которая будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны, о судьбах людей, служивших на флоте.

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