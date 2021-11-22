Кировск, Ленинградская область, , 14:13 — REGNUM В Ленинградской области у музея «Прорыва блокады Ленинграда» в Кировском районе установили поднятую со дна Ладоги и отреставрированную «полуторку» (грузовой автомобиль ГАЗ-АА). Торжественная церемония открытия памятника состоялась в день празднования 80-летия начала работы ледовой Дороги Жизни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога Жизни (историческая реконструкция) Дарья Драй © ИА REGNUM

В торжественной церемонии открытия монумента подвигу времён Великой Отечественной войны приняли участие губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также — в режиме видеоконференции — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ровно 80 лет назад по Дороге жизни прошли первые автомобили с продовольствием. И очень символично, что именно сегодня мы передаём музею «Прорыв блокады Ленинграда» легендарную «полуторку». Благодаря этой машине в блокадный Ленинград с большой земли удалось доставить более миллиона тонн продовольствия и необходимых товаров. Эта уникальная машина заправлялась практически всем. Водители проходили опаснейший путь по льду, чтобы доставить жизненно необходимую провизию. Сегодня легендарная «полуторка» снова заступает на пост, но только уже в мирное время. Чтобы рассказывать об истории и подвигах того времени», — сказала Валентина Матвиенко

Напомним, грузовой автомобиль ГАЗ-АА подняли со дна Ладожского озера в октябре 2020 года и отреставрировали на Невском судостроительном заводе в Шлиссельбурге.

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