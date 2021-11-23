София, 23 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Глава МВД Болгарии Бойко Рашев, говоря о крупной аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии, признался, что он ни разу в жизни не видел такой ужасной картины. Он заявил об этом журналистам 23 ноября, его слова приводит агентство БТА.

ДТП

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«Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище. Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели», — сказал Рашев.

При этом он заверил, что причины произошедшей трагедии будут обязательно выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков заявил, что болгарские власти считают, что количество жертв ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии может возрасти.