Канберра, 23 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Австралия по-прежнему поднимается в мировом рейтинге стран по охвату населения вакцинацией от COVID-19. В то время, как в июне этого года страна занимала нижние строчки таблицы, теперь она опередила такие страны, как Германия, Великобритания, Израиль и США, согласно сайту Our World in Data. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

DO'Neil Флаг Австралии

Ресурс Our World in Data, который измеряет уровень вакцинации общей численности населения, ставит Австралию в середину таблицы среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Австралия (76,73 полностью привитых граждан) находится сразу за Нидерландами (76,7%) и Францией (76,54%), при этом лидируют Португалия (89,04%) и Чили (87,38%).

Отмечается, что еще в июне в Австралии уровень вакцинации находился на отметке в 4,68%. За ней следовала Новая Зеландия (7,91%). Сейчас 75% населения Новой Зеландии полностью привиты от COVID-19.