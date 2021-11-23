Варшава, 23 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Пограничной службе Польши вынесли постановление о депортации 20 задержанных нелегальных мигрантов на их Родину до конца текущей неделе. Об этом 23 ноября сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Михальская журналистам Polskie Radio.

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«Эти мигранты незаконно проникли на территорию Польши из Белоруссии. До этого они находились в палаточном городке прямо у польской границы с белорусской стороны. Среди них оказались граждане Ирака и Ирана», — сообщила Михальская.

Представитель польской Пограничной службы добавила, что в настоящее время в стране 58 задержанных нелегалов, которым предписана депортация в страны их гражданства. Но до конца текущей недели депортируют всего 20, потому что «они полетят не сами, а в сопровождении представителей неправительственных организаций».

Отмечается, что с начала текущего года по 22 ноября польские пограничники задержали более 35 тысяч человек, которые нелегально пересекли границу республики со стороны Белоруссии. В основной массе нелегалов возвращают к пограничной линии, а подозреваемых в пособничестве и организации нелегальных миграционных потоков, а также проявивших агрессию по отношению к силовикам, задерживают.