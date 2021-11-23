Москва, 23 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Два тестирования на коронавирус с небольшим интервалом или анализ крови смогут подтвердить, что человек полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал 23 ноября в интервью радио Sputnik.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

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По его словам, один отрицательный результат ПЦР-теста ещё не говорит о полном излечении, так как коронавирус может оставаться в организме. Гарантировать COVID-free может тест ПЦР, сданный дважды с промежутком примерно в три дня.

Ещё один способ — после отрицательного результата теста с пробой из носоглотки проверить ПЦР в крови.

Вирусолог также посоветовал проверить уровень антител. Лучше всего, если уровень антител класса IgG будет хорошим, а антител класса IgM не обнаружится вовсе. Это означает, что острая инфекция прошла по меньшей мере месяц назад. Высокий уровень антител класса IgM укажет на циркуляцию вируса в организме.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — пояснил Нетесов.

Он напомнил об опасности повторного заражения коронавирусом и о том, что вакцинация помогает снизить вероятность заболевания и предотвратить его тяжёлое течение.

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