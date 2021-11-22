Минск, 23 ноября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Возвращение курдов из Белоруссии на родину грозит им смертельной опасностью. Об этом курдские нелегальные мигранты заявили 22 ноября представителю Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансу Клюге.

Флаг ВОЗ

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

Купившие за баснословные суммы белорусские визы ($2 тыс и более за визу), нелегальные мигранты не смогли прорваться через границу Белоруссии с соседними государствами Евросоюза — Латвией, Литвой и Польшей. Белорусские военные помогли им обустроить полевой лагерь прямо на границе с Польшей. После неудачного нападения с камнями и палками на польскую охрану международного погранперехода «Кузница» (16 ноября) Александр Лукашенко распорядился предоставить под лагерь нелегалов находящийся неподалёку транспортно-логистический центр. Там нелегалов (которых официоз Белоруссии упорно называет «беженцами») посетил представитель ВОЗ (учреждение ООН).

Ранее на эту тему:Власти Польши расследуют нападение мигрантов на силовиков

В переданном Клюге заявлении курдов-нелегалов утверждается, что на их родине царит коррупция и бесправие, в чём вина двух семей (кланов). Нелегалы также пожаловались на социальные проблемы — проблемы доступа к воде, электроэнергии и медицине. Авторы рукописного заявления отметили также, что в Курдистане против этого возмущаться бессмысленно, так как поделившие власть кланы «будут нас убивать, или посадят в тюрьму, либо сделают так, чтобы некоторые из нас исчезли».

Читайте также: Пропаганда Лукашенко плавает в собственной лжи о миграционном кризисе

Напомним, 11 ноября представитель правительства Курдистана Джотиар Адил в интервью Rudaw обвинил Александра Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов как инструмента в конфликте с Евросоюзом. По его словам, из 16−17 тысяч остановленных на белорусской границе нелегалов 7,5−8 тыс составляли курды.

Отметим, что в Германии большая турецкая община, с которой курды из разных стран традиционно конфликтуют. Правительство Германии поблагодарило Польшу за защиту рубежей ЕС от нелегалов из Белоруссии.