Париж, 23 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом было выявлено у премьер-министра Франции Жана Кастекса, 22 ноября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Матиньонский дворец.

Florian DAVID Жан Кастекс

Глава правительства сдал тест на SARS-CoV-2 с положительным результатом. В канцелярии премьер-министра отметили, что он ушел на десятидневную изоляцию, а его рабочий график на ближайшие дни будет скорректирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Жан Кастекс публично привился от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Вторую дозу вакцины премьер-министр получил в июне.

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