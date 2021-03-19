Париж, , 17:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс вакцинировался от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в прямом эфире телеканала BFMTV.

Прививку 55-летнему главе кабмина Франции сделали 19 марта в военном госпитале города Сен-Манде в регионе Парижа.

Ранее Кастекс заявлял, что сделает себе прививку вакциной AstraZeneca, чтобы продемонстрировать свое доверие этому препарату.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ЕС приостановил применение вакцин AstraZeneca после случаев образования тромбов у привитых пациентов.

18 марта Европейский лекарственный регулятор ЕМА официально заявил о безопасности вакцины AstraZeneca, но допустил, что побочные эффекты могут быть вызваны этим препаратом.

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