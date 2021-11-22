Донецк, 22 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Район села Ленинское (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ вечером 22 ноября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Атаку, начатую в 18:05 мск, украинские боевики вели из населённого пункта Лебединское. По ДНР они выпустили 14 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, украинские боевики обстреляли район Ясиноватой из артиллерийских орудий калибра 122 мм: выпущено пять снарядов.