Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Более восьми тысяч жителей Коми заболели ковидом после вакцинации. Об этом со ссылкой на главу республиканского управления Роспотребнадзора Людмилу Глушкову сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Samadm.ru Вакцинация

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Она сообщила, что вакцинацию завершили 307 747 человек. Количество заболевших коронавирусом среди них — 8288 человек, то есть 2,7%.

«Заболевания есть, но соотношение привитых заболевших совершенно несопоставимо», — отметила Глушкова.

Всего в регионе привиты от ковида примерно 48% от взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми резко выросла заболеваемость ковидом среди лиц старше 65 лет.