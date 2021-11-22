Всеволожск, Ленинградская область, 22 ноября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, обвиняемых убийстве, совершенном на территории Петербурга. Вскрылось это преступление в результате ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Об избрании меры сообщили 22 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«По ходатайству следственного органа судом двоим мужчинам, обвиняемым в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Напомним, тело 50-летнего уроженца Армении с перерезанным горлом выпало из багажника после ДТП утром 20 ноября во Всеволожском районе. Водитель и двое пассажиров с места происшествия скрылись, но были задержаны по горячим следам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как установлено, двое пьяных злоумышленников на Лабораторной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга в ходе конфликта с мужчиной 1971 года рождения нанесли ему несколько ножевых ранений, причинив смерть. Потом они попросили своего знакомого на автомобиле помочь им вывезти тело в лес, взяли из гаража лопаты, а гараж подожгли.

«Двое задержанных 1998 г.р. подтвердили свою причастность к совершению преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что третий задержанный не принимал участие в убийстве. Вместе с тем, совершил укрывательство преступления», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Обвиняемому в укрывательстве преступления судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Один из обвиняемых в убийстве на допросе сознался в еще одном жестоком убийстве, совершенном в парке Сосновка в Петербурге в сентябре 2020 года, и акте каннибализма в отношении тела зарезанного мужчины.

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Выясняются все обстоятельства этих преступлений, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших их совершению.

В связи с тем, что преступные деяния совершены на территории Санкт-Петербурга, в ближайшее время уголовное дело для дальнейшего расследования будет передано в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.