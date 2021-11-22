Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Троим мужчинам, задержанным после ДТП на трассе «Сортавала», в результате которого стало известно сразу о двух убийствах, предъявлено обвинение в убийстве и укрывательстве преступления, в зависимости от роли каждого фигуранта. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Один из обвиняемых в убийстве мужчин в Петербурге Пресс-служб СУ СК по Ленобласти

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 20 ноября 2021 года в гараже на Лабораторной улице в Петербурге двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с 50-летним мужчиной нанесли ему несколько ножевых ранений, ставших смертельными. Чтобы скрыть следы убийства, они попросили знакомого вывезти тело погибшего на автомобиле на территорию Ленинградской области. Они взяли из гаража инвентарь, а гараж подожгли. Выехав за пределы города, автомобиль со злоумышленниками попал на трассе в ДТП, а тело убитого вывалилось из багажника и оказалось на проезжей части.

В ходе допроса двое 23-летних задержанных подтвердили свою причастность к преступлению, а их водитель не принимал участия в убийстве. Вместе с тем он совершил укрывательство преступления, за что также предусмотрена уголовная ответственность.

«Следователем им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте один из обвиняемых признался в убийстве, совершенном на территории Санкт-Петербурга в 2020 году. Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании двоим злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, речь идет о нераскрытом убийстве мужчины в петербургском парке Сосновка в сентябре 2020 года. По данным СМИ, один из обвиняемых признался, что это он убил прохожего, отрезал у него часть тела, приготовил и употребил в пищу.

В связи с тем, что оба преступления совершены на территории Санкт-Петербурга, в ближайшее время уголовное дело для дальнейшего расследования будет передано в Главное следственное управление по Санкт-Петербургу СК России.

Напомним, тело 50-летнего мужчины с перерезанным горлом обнаружили утром 20 ноября на трассе А-121 «Сортавала» возле аварийного автомобиля Mitsubishi Galant. Водитель и пассажиры после ДТП сбежали. В багажнике машины нашли две лопаты и веревку. На следующий день были задержаны трое подозреваемых.

Расследуя дело, выяснилось, что один из задержанных также причастен к убийству человека в парке Сосновка на севере Петербурга. Тело 38-летнего мужчины со следами надругательства было найдено в дренажной трубе в сентябре 2020 года.

Видео: пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный после ДТП с трупом под Петербургом признался в людоедстве