Москва, 22 ноября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Слушания по вопросу законопроектов, регламентирующих использование в России QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, состоятся в Общественной палате РФ 26 ноября в 12:00 по московскому времени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

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Речь идёт о двух документах:

О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции); О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» (об обеспечении мероприятий по защите населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования).

В слушаниях примут участие комиссия Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК, комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив.

Модерировать процедуру экспертизы будет секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Общественная палата обещает транслировать заседание в интернете: https://www.youtube.com/watch?v=36YtsnWzPgw

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября правительство направило в Госдуму два вышеуказанных законопроекта, касающихся ужесточения антиковидных мер: предлагается ввести систему QR-кодов (о вакцинации, медотводе или перенесённом COVID-19) при посещении общественных мест и на некоторых видах транспорта. Законопроекты будут обсуждаться в ОП РФ, а также в регионах, в Счётной палате и в Совете Федерации до середины декабря.