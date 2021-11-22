Волгоград, 22 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области 22 ноября выявлено 460 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 114 тысяч. Зарегистрировано ещё 37 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 114 190 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 98 130 человек, из них 165 выписаны за минувшие сутки. Находятся в стационарах и лечатся амбулаторно 11 772 жителя.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 4 288 пациентов.