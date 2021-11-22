Варшава, 22 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter сообщил, что «нелегальные мигранты 22 ноября продолжают осуществлять попытки прорыва через границу». По его словам, «в настоящее время уже очевидно, что ими руководят белорусские силовики».

REGNUM Мигранты

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»У нас есть видео от польских пограничников, на котором видно, как группа из десятков агрессивно настроенных людей с рюкзаками пытались прорваться на территорию Польши. И этот процесс контролировался белорусскими службами», — указал Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.