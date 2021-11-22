Москва, 22 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Россия в своих контактах с США поднимает тему Минских договоренностей, так как американская сторона понимает ситуацию вокруг последних лучше Европы. Об этом 22 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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По словам Лаврова, в ходе встречи в Женеве летом нынешнего года президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, американский лидер подтвердил приверженность Минским договоренностям и признал необходимость выполнения той их части, которая предполагает особый статус Донбасса.

«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», — сказал глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что назрела необходимость провести новую конференцию по вопросу судьбы сирийских беженцев.