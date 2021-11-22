Москва, 22 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Есть сомнения, что заявления главы украинской военной разведки о «военном вторжении» России на Украину стоит воспринимать всерьез, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Пока ещё ни один из многочисленных прогнозов, выдвинутых ведомством Буданова за последние семь лет, не подтвердился. Да и нынешние рассуждения не подкреплены какими-то серьезными данными.

Скорее всего, заявление главы Миобороны Украины адресовано западной аудитории, а также наиболее антироссийски настроенным украинцам. Естественно, после того, как все объявленные сроки вторжения пройдут, никто не обвинит генерала в профнепригодности. Может быть, даже наоборот, наградят за успешные действия по отражению российской агрессии.

Не будем разбирать оперативную часть объявленного сценария вторжения — пусть этим занимаются военные эксперты. Но трудно найти хоть одну причину, по которой такое вторжение было бы выгодно России.

Более того, в последнее десятилетие Кремль предпринимал все возможные усилия для того, чтобы эта территория, как и территория республик Прибалтики была ему нужна как можно меньше.

Строил альтернативные трубопроводы для газа в Европу, развивал свои порты на Черном и Азовском морях, замещал импорт в тех сегментах, где был когда-то зависим от поставок из этих стран.

Так что теперь даже представить сложно, какую выгоду взятие Украины под свой контроль могло бы принести России. Особенно в свете того, что многие предприятия, которые являлись конкурентами российских, украинская власть вполне успешно довела до упадка ограничениями на торговлю и резким взлетом внутренних цен на энергоносители.

Так что даст России присоединение Украины? Рост расходов на содержание местного населения и приведение в порядок разрушенной инфраструктуры. Необходимость оборонять эту территорию. Приближение к базам НАТО.

Так что украинский генерал может уже сверлить дырочки под новые ордена и звезды на погонах. Очередное российское вторжение он досрочно успешно отразил», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация, которая якобы готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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