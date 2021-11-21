Киев, , 16:45 — REGNUM Российская Федерация, которая якобы готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года, сосредоточила у границ страны более 92 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

Украина — Россия © ИА REGNUM

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«Наши оценки (Главного управления разведки Украины — прим. ИА REGNUM) почти такие же, как у наших американских коллег», — сказал он.

По его словам, «нападение» со стороны России, вероятно, будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые атаки, авиаудары, а также высадку десантников на востоке Украины, в Одессе и Мариуполе.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада искусственно нагнетают истерику своими заявлениями о якобы готовящемся со стороны России «нападении» на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе, называют «страной-агрессором» Россию с 2014 года.