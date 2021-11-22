Москва, 22 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Власти России с большой тревогой наблюдают за наращиванием военных сил украинской стороной и в том числе путем внешних поставок вооружений. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день число провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно увеличилось, и они делаются с применением поставляемых Киеву странами НАТО вооружений.