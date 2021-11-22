Москва, 22 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день число провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно увеличилось, и они делаются с применением поставляемых Киеву странами НАТО вооружений. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идет в нарушение действующих Минских договоренностей», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что в этом случае идет речь о большом количестве поставляемых Киеву вооружений извне, включая современные и высокотехнологичные.

«Мы наблюдаем, конечно, с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что целенаправленная информационная кампания, целью которой является попытка представить Россию в качестве угрозы урегулированию ситуации на Украине, ведется на Западе.