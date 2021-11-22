Москва, 22 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Лавинообразное нагнетание информационных страстей вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину преследует сразу несколько целей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

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"Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и ее, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Еще одна цель — увязать тему российско-украинской границы с более волнующей сейчас европейцев белорусско-польской, отметил сенатор.

«Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам, на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию», — констатировал парламентарий.

Будем надеяться, «известное напряжение» у Запада поможет ему слегка остудить украинских военных стратегов, желающих любой ценой избавиться от «нормандского» бремени, заключил он.